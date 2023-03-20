Весившая 17 кг жительница Барнаула Кристина Корягина продолжает набирать массу

Фото: скриншот с видео telegram-канала «Изнанка. Женщины»

Жительница Барнаула Кристина Корягина, которая весила 17 кг, продолжает идти на поправку после тяжелой болезни. Девушка страдает анорексией, сообщает «Муз-ТВ».

17 марта девушке исполнился 31 год. Сейчас она набрала вес, поэтому у нее даже появились щечки. На фото в соцсетях стало заметно, что Кристина идет на поправку.

Напомним, Кристина начала худеть в школе. К выпускному из-за расстройства пищевого поведения она скинула вес до 28 кг. В результате вскоре масса тела уменьшилась до 17 кг. О непростом пути Кристины мы ранее рассказывали в наших материалах.

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