В Алтайском крае изменится порядок выплаты маткапитала

Выплата Фото: Олег УКЛАДОВ

Ежемесячную выплату из маткапитала в Алтайском крае будут перечислять в единый день доставки. Как сообщили в отделении Социального фонда России, речь идет о выплате на детей до 3 лет.

С июля этого года в России установится единая выплата из маткапитала на малолетних детей. Семьи, которые оформят пособие, будут получать деньги 5-го числа каждого месяца. Сумма будет начисляться за предыдущий период.

Как пояснила управляющая ОСФР в регионе Ольга Клиндухова, сейчас даты выплат разнятся, и деньги приходят за текущий месяц.

- Впервые новая дата будет применена к пособию за май, деньги на счет поступят алтайским семьям 5 июня, - отметила управляющая.

Заявление подавать не нужно, новы правила вступят в силу автоматически. Всех родителей уведомят.