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НовостиПроисшествия20 марта 2023 1:23

В Барнауле открыли движение после ДТП на железнодорожном переезде

В аварии пострадала женщина
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
ДТП

ДТП

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле открыли движение на участке Солнечная поляна-Космонавтов. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ранее там произошла авария.

Из-за ДТП на железнодорожном переезде сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение транспорта. В серьезной аварии пострадала женщина, с места происшествия ее увезли в больницу. На участке работали полиция, медики, спасатели и сотрудники ГОЧС краевой столицы.

В настоящий момент движение полностью восстановлено.