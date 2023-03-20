В Барнауле открыли движение после ДТП на железнодорожном переезде

ДТП Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле открыли движение на участке Солнечная поляна-Космонавтов. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ранее там произошла авария.

Из-за ДТП на железнодорожном переезде сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение транспорта. В серьезной аварии пострадала женщина, с места происшествия ее увезли в больницу. На участке работали полиция, медики, спасатели и сотрудники ГОЧС краевой столицы.

В настоящий момент движение полностью восстановлено.