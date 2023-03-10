Ольга Бузова
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Популярная певица Ольга Бузова выступит в Барнауле на открытии летнего сезона.
Ольгу пригласили открыть сезон в комплексе «Планета Q». График гастролей опубликовал продюсер Арам Арчер. Концерт должен состояться 12 мая.
В прошлый раз Бузова выступала в краевой столице в 2019 году. А после приезжала на промо-акцию в одном крупном торговом центре, чем вызвала общественный резонанс, поскольку продолжали действовать ковидные ограничения, а желающих увидеть звезду собралось очень много.
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