Ольга Бузова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Популярная певица Ольга Бузова выступит в Барнауле на открытии летнего сезона.

Ольгу пригласили открыть сезон в комплексе «Планета Q». График гастролей опубликовал продюсер Арам Арчер. Концерт должен состояться 12 мая.

В прошлый раз Бузова выступала в краевой столице в 2019 году. А после приезжала на промо-акцию в одном крупном торговом центре, чем вызвала общественный резонанс, поскольку продолжали действовать ковидные ограничения, а желающих увидеть звезду собралось очень много.

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