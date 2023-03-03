В Горно-Алтайске молодой человек руками оторвал бампер у автомобиля из-за красивого номера

Молодой человек руками оторвал бампер, выбросил его в мусорный бак и ушел домой Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В дежурную часть Отдела МВД России по Горно-Алтайску обратился 25-летний местный житель. Мужчина рассказал, что на его автомобиле марки Mazda CX 5 ночью оторвали бампер. Сумма ущерба составила почти 17 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе МВД.

Сотрудники полиции установили, что к совершению преступления причастен 20-летний горожанин. Когда его доставили в отдел, он во всем признался. По словам юноши, его разозлил государственный номер на иномарке, состоящий из одинаковый цифр. Молодой человек руками оторвал бампер, выбросил его в мусорный бак и ушел домой.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.167 УК РФ.