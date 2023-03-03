Жительница Алейска перевела мошенникам почти 1 млн рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летняя жительница Алейска обратилась в полицию с заявлением о хищении у нее более, чем 980 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе МВД региона.

– Предварительно установлено, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником МВД. В ходе разговора он пояснил, что некий мужчина якобы по доверенности от ее имени в городе Москве пытается снять денежные средства в банке, – рассказали в МВД.

Звонивший сообщил, что нужно обезопасить все счета, а для этого перевести деньги по указанным реквизитам. Без сомнения женщина сделала все так, как ей сказали. Она остановилась только в тот момент, когда закончился лимит перевода денежных средств. Осознав, что это обман и она попала в сети мошенникам, потерпевшая обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ о мошенничестве.

Напомним, ранее жертвой аферистов стал 24-летний бийчанин, который потерял мобильный телефон. Ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником комиссионного магазина и назвал себя Аристархом. Подробнее об этом можно почитать здесь.