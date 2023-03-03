В Минтрансе Алтайского края пояснили, что транспорт предоставляют по механизму лизинга Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край не попал в нацпроект по обновлению общественного транспорта. Об этом пишет «Банкфакс».

В Минтрансе Алтайского края пояснили, что транспорт предоставляют по механизму лизинга. В проект попали 13 городов России, которые смогут приобрести несколько сотен единиц техники. Однако ни один алтайский город в их числе не оказался. Среди них Омск, Волгоград, Челябинск, Пермь, Сочи, Оренбург, Уфа, Улан-Удэ, Владивосток и Рязань. Помимо этого, 32 троллейбуса приобретут для Брянска и Курска, а в Туле появятся 17 новых трамваев

Эта программа работает с 2020 года, но Алтайский край не попал в нее ни разу. Ранее краевой Минтранс, мэрии Барнаула и Бийска дважды подавали заявки, ни одна из которых не была одобрена. «БФ» отмечает, что это произошла из-за проблем с оформлением документов, а также неразвитой системы общественного транспорта.