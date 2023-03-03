В Барнауле пройдет бесплатный предпоказ анимационного блокбастера «Колдуй отсюда»

В новом мультсериале зрителей ждет чёрная магия, чёрный юмор и злоключения волшебницы Мерлин. Фото: скриншот с сайта мероприятия
6 марта в Барнауле состоится бесплатный предпоказ анимационного блокбастера «Колдуй отсюда». Мероприятие организуют 2х2 и Premier.
В новом мультсериале зрителей ждет чёрная магия, чёрный юмор и злоключения волшебницы Мерлин.
Место показа: паб «Крафтер», г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 13
Начало показа: 20:00 по барнаульскому времени.
Зарегистрироваться на показ можно по ссылке.