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НовостиЗвезды3 марта 2023 8:17

В Барнауле пройдет бесплатный предпоказ анимационного блокбастера «Колдуй отсюда»

Мероприятие пройдет в пабе «Крафтер»
Вера Березовская
В новом мультсериале зрителей ждет чёрная магия, чёрный юмор и злоключения волшебницы Мерлин. Фото: скриншот с сайта мероприятия

В новом мультсериале зрителей ждет чёрная магия, чёрный юмор и злоключения волшебницы Мерлин. Фото: скриншот с сайта мероприятия

6 марта в Барнауле состоится бесплатный предпоказ анимационного блокбастера «Колдуй отсюда». Мероприятие организуют 2х2 и Premier.

В новом мультсериале зрителей ждет чёрная магия, чёрный юмор и злоключения волшебницы Мерлин.

Место показа: паб «Крафтер», г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 13

Начало показа: 20:00 по барнаульскому времени.

Зарегистрироваться на показ можно по ссылке.