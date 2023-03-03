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НовостиОбщество3 марта 2023 6:54

Февральские счета за отопление вызвали негодование у жителей Бийска

По словам некоторых горожан, суммы в квитанциях оказались даже больше, чем за январь
Вера Березовская
Горожане рассчитывали на уменьшение суммы, так как последний месяц зимы выдался довольно теплым

Горожане рассчитывали на уменьшение суммы, так как последний месяц зимы выдался довольно теплым

Фото: Олег УКЛАДОВ

Февральские счета за отопление вызвали негодование у жителей Барнаула и Бийска. Они рассчитывали на уменьшение суммы, так как последний месяц зимы выдался довольно теплым. Однако, как пишут горожане в соцсетях разница оказалась незначительной.

– Отопление пришло больше на 1400 чем за январь, - написала жительница Бийска Анна в паблике «Инцидент Бийск».

– 5400 за «трешку», причем отопление отключил почти во всей квартире, потому что было очень жарко. Ещё и окна открыты были часто. Мы вообще никак не можем этот процесс контролировать, - добавил комментатор Иван.

Напомним, ранее директор теплосбытового подразделения СГК Игорь Холодков отметил, что отопление - это «самый непредсказуемый ресурс» в строке коммунальных услуг