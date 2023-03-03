Февральские счета за отопление вызвали негодование у жителей Бийска

Горожане рассчитывали на уменьшение суммы, так как последний месяц зимы выдался довольно теплым Фото: Олег УКЛАДОВ

Февральские счета за отопление вызвали негодование у жителей Барнаула и Бийска. Они рассчитывали на уменьшение суммы, так как последний месяц зимы выдался довольно теплым. Однако, как пишут горожане в соцсетях разница оказалась незначительной.

– Отопление пришло больше на 1400 чем за январь, - написала жительница Бийска Анна в паблике «Инцидент Бийск».

– 5400 за «трешку», причем отопление отключил почти во всей квартире, потому что было очень жарко. Ещё и окна открыты были часто. Мы вообще никак не можем этот процесс контролировать, - добавил комментатор Иван.

Напомним, ранее директор теплосбытового подразделения СГК Игорь Холодков отметил, что отопление - это «самый непредсказуемый ресурс» в строке коммунальных услуг