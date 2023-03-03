При поиске утерянного телефона бийчанина обманул аферист по имени Аристарх

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Бийска стал жертвой мошенника, пытаясь вернуть утерянный телефон. Подробности рассказали в краевом МВД.

Накануне 24-летний бийчанин потерял свой мобильник. Мужчина разместил в соцсетях объявление с просьбой вернуть его смартфон. Через некоторое время ему позвонил мужчина, который представился Аристархом. Он рассказал, что работает в комиссионном магазине и сейчас именно этот мобильный телефон выставлен на продажу. Якобы, мобильник вечером ему принес неизвестный. Аристарх сказал, что забрать смартфон можно уде следующим утром, но при одном условии - необходимо немедленно оплатить страховку в сумме 5 тысяч рублей.

- Молодой человек перевел указанную сумму, но в ответ получил лишь недоступного абонента. Бийчанин решил лично посетить комиссионный магазин. На месте ему сообщили, что человек с именем Аристарх никогда не работал, да и похожего на его телефона в наличии нет, - рассказали в МВД.

Только тогда молодой человек осознал, что стал жертвой афериста и обратился в полицию. В МВД возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».