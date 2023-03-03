Найденных в подвале детей из Новоалтайска поместили в центр помощи

Детей зачислили в школу Фото: Олег УКЛАДОВ

Детей из Новоалтайска, которых судебные приставы обнаружили в подвале при изъятии из семьи, поместили в центр помощи. Об этом сообщает региональный Минобр.

Напомним, ранее приставы сообщали, что пришли домой к семье и обнаружили подростков 12 и 14 лет сидящими в подвале. По данным органов опеки, дети на самом деле жили в нормальных условиях, в частном доме с родителями, и подвал не был их постоянным местом жительства.

Как уже сообщалось, подростки на протяжении длительного времени не посещали школу, не бывали в поликлинике. По неизвестной причине родители просто отстранили их от социального взаимодействия.

В Минобрнауки региона рассказали, что на данный момент подростков определили в КГБУ «Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 3». Детей зачислили в 5 и 7 класс школы, также они проходят медобследование.