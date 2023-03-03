В Барнауле 3 марта отключились сразу несколько светофоров

Были проблемы на перекрестках Ленина-Димитрова, Калинина-Ткацкая, но работу светофорах в этих точках уже восстановили
Фото: Олег УКЛАДОВ
3 марта в Барнауле временно отключились сразу несколько светофоров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Погасли светофоры на следующих участках:
- проспект Космонавтов – улица 40 лет Октября;
- Павловский тракт – улица Трактовая;
- улица Трактовая, 88.
Также были проблемы на перекрестках Ленина-Димитрова, Калинина-Ткацкая, но работу светофорах в этих точках уже восстановили.
На данный момент специалисты МУП «Барнаулгорсвет» ведут работы по поиску и устранению оставшихся неисправностей.