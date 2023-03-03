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НовостиОбщество3 марта 2023 1:29

До +10 и дождь прогнозируют в Алтайском крае 2 марта 2023

В Барнауле столбик термометра покажет от +1 до +3
Вера Березовская
Прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя

Прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя

Фото: Олег УКЛАДОВ

3 марта в Алтайском крае установится плюсовая температура. О прогнозе рассказали в региональном Гидрометцентре.

В среднем по краю температура воздуха составит от -1 до +4 градусов, по югу местами столбик термометра поднимется до +10. Прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, по югу местами порывы до 25 м/с.

В Барнауле столбик термометра покажет от +1 до +3. Ветер подует юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Также в течение дня возможны снег и дождь.