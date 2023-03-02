Дело о повреждении мемориальных табличек в Барнауле направили в суд

Фигурант дела Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего барнаульца, который повредил три мемориальных таблички на Аллее памяти воинов-десантников. Как сообщили в СУ СК региона, дело передано в суд.

Ночью 29 января обвиняемый в нетрезвом состоянии со своими друзьями шел домой из пивбара. Проходя мимо Аллеи Памяти десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной черниговской краснознаменной дивизии, он руками и ногами пробил три таблички, а затем скрылся.

- Своими действиями молодой человек обезобразил внешний вид как самих поврежденных портретов, так и всего мемориального сооружения, увековечивающего память героев, погибших при защите Отечества и оскорбив тем самым чувства граждан, свято берегущих и чтящих свою Родину, - отметили в пресс-службе.

Вскоре правоохранители задержали молодого человека и установили личности его друзей. В учебные заведения, где учатся свидетели, направили представления. Уголовное дело в отношении вандала направлено в суд.