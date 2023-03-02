Выплаты для «детей войны» в Алтайском крае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае ко Дню Победы по инициативе губернатора Виктора Томенко планируют подготовить новые выплаты для «детей войны». Для этого в бюджете нужно будет найти немалый объем средств, заявил спикер Алтайского Заксобрания Александр Романенко.

«Сейчас вопрос прорабатывается в правительстве. В крае проживает более 85 тысяч человек, которые попадают под эту категорию. Тема неоднократно поднималась, и уверен, что все поддержат инициативу. В бюджете нужно будет найти немалый объем средств, но считаю, что это пора сделать», - сказал спикер АКЗС.

Напомним, к «детям войны» относятся те, кто родился с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года.