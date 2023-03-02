Водитель на скорости насмерть сбил двух мужчин в Алтайском крае

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Фото: Олег УКЛАДОВ

2 марта в 00.55 на 2 км дороги «Родино - Завьялово» в Родинском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, водитель 2002 года рождения на Toyota Sprinter не выбрал безопасную скорость и допустил наезд на пешеходов.

- Мужчины 1986 и 1991 годов рождения находились на проезжей части дороги. В результате от полученных травм они скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи, - рассказали в полиции.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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