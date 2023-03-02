ДТП на Алтае с рейсовым автобусом «Новосибирск-Семей» 2 марта 2023 Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

По факту смертельного ДТП с рейсовым автобусом следственный отдел полиции по Рубцовскому району возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

В управлении добавили, что в рамках дела назначена автотехническая экспертиза. Также региональный Следком проводит доследственную проверку. Как сообщили в ведомстве, следователям предстоит установить обстоятельства аварии, а также дать правовую оценку действиям автоперевозчика на предмет оказания услуг. После этого примут процессуальное решение. Помимо этого проверку организовала и прокуратура региона.

Напомним, ночью 2 марта в Рубцовском районе на федеральной трассе А-322 водитель автобуса выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым автомобилем с прицепом. В результате на месте погибли двое мужчин – пассажиры автобуса. Еще две девушки-пассажирки и водитель автобуса получили травмы.

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По данным МВД, авария произошла ночью, когда на часах было 3.50. Предварительно установлено, что водитель автобуса King Long, следовавшего по маршруту «Новосибирск-Семипалатинск», выехал на встречную полосу (подробнее)