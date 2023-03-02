Жительнице Барнаула грозит штраф за то, что ее дочь приняла участие в акции против СВО

Протокол составили по статье 5.35 КоАП РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

44-летнюю жительницу Барнаула обвинили в неисполнении родительских обязанностей в связи с тем, что ее дочь приняла участие в акции против СВО, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

24 февраля на Аллее Славы неизвестные оставили цветы, табличку и мягкую игрушку. Полиция по камерам вышла на 15-летнюю школьницу. Она рассказала, что таким образом хотела выразить свою позицию, а об идее сделать мемориал прочла в интернете.

Привлечь несовершеннолетнего по статье о дискредитации армии нельзя, поэтому протокол составили на ее мать по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей. У восьмиклассницы изъяли компьютер и телефон, а женщине грозит штраф.

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