Под Барнаулом может появиться «Поле чудес»

На берегу водоема предполагается возведение таунхаусов Фото: Виталий БАРАБАШ

Новый жилой комплекс «Поле чудес» может появиться в 9 км от Барнаула. Площадка расположена на берегу озера и сейчас пустует, сообщает «Толк».

Территория находится в микрорайоне Чистые Пруды рядом с селом Фирсово. Ее площадь составляет 16 гектаров, она предназначена для индивидуального жилищного строительства и объектов соцкультбыта.

Землю уже размежевали на 72 участка. На участках со стандартной площадью в 10 соток должны появиться дома усадебного типа. Четыре крупных площадки расположились на самом берегу водоема - там предполагается возведение таунхаусов. Еще пять наделов предусмотрели для крупногабаритных коттеджей.

На берегу могут появиться развлекательные объекты для пляжного отдыха.

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