Алтайские муниципалитеты обязали следить за бездомными собаками

Проблема бродячих собак актуальна для Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление, которое обязывает власти на местах следить за бездомными собаками. Документ разместили на интернет-портале правовой информации.

Муниципалитеты должны ежеквартально обследовать подконтрольную территорию на наличие животных без владельцев, а после этого передавать данные в региональное управление ветеринарии. Кроме того, представителям власти на местах следует отслеживать сообщения в СМИ и соцсетях, а также принимать заявления о бродячих собаках.

Есть и другие изменения. Полный текст документа можно прочитать здесь.

Ранее мы писали, что в барнаульском парке Целинников обосновалась стая бродячих собак. Об этом барнаульцы рассказали в социальных сетях.