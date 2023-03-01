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НовостиОбщество1 марта 2023 10:56

В Алтайском районе избрали нового главу

Им стал Виктор Тырышкин.
Герман Архаров
За кандидатуру чиновника проголосовали 13 депутатов райсобрания

За кандидатуру чиновника проголосовали 13 депутатов райсобрания

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новым главой Алтайского района стал Виктор Тырышкин. Об этом в своем Telegram-канале написал Денис Голобородько, вице-спикер АКЗС.

Ранее Виктор Тырышкин был замглавы районной администрации. За кандидатуру чиновника проголосовали 13 депутатов райсобрания. Другой кандидат, Владимир Денисов, получил только 6 голосов.

По словам Голобородько, отбор кандидатов на пост главы проходил непросто, среди депутатов и общественности распространялась противоречивая информация.

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