Новый травмпункт открыли в Бийске

Травмпункт посетил глава регионального минздрава Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В городской больнице № 2 Бийска начал работать травматологический пункт. Об этом сообщает минздрав региона.

В день в травмпункт приходят 3-5 человек. Людей принимают с понедельника по пятницу с 8 до 15 часов. Пока из-за нехватки кадров медучреждение не может работать круглосуточно. Режим работы продлят, когда найдут дополнительных специалистов.

В минздраве добавили, что продолжают искать кадры, муниципалитет предоставляет жилье специалистам, а также подъемные.