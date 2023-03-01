Губернатор Томенко обозначил главную проблему приближающегося паводка на Алтае

Виктор Томенко Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Алтайском крае прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Одной из главным тем стала подготовка к весеннему половодью.

Губернатор региона Виктор Томенко подчеркнул, что главной проблемой развития паводка является сильное промерзание верхних слоев почвы при отсутствии снега. Это связано с тем, что в ноябре в регионе были сильные морозы.

Также ситуацию могут усугубить потепление и дожди весной. В регионе уже разработали все превентивные мероприятия у нас разработаны, также утвердили нормативно-правовые документы.

Добавим, что объем снегозапасов в регионе аналогичен прошлому году.

Ранее мы писали о том, что синоптики представили предварительный прогноз развития паводка в Барнауле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики представили предварительный прогноз развития паводка в Барнауле

В городе готовятся к весенней стихии (подробнее)