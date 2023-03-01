Основания для будущих опор подготавливают на мосту у Нового рынка в Барнауле

Фото: Михаил Полубедов Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле специалисты продолжают подготавливать основание для возведения опор большого путепровода на проспекте Ленина в Барнауле. Об этом сообщает мэрия.

Рабочие закончили бетонировать ростверк первой опоры, приступили к армированию ростверка второй опоры. Такие же работы уже выполнили на четвертой опоре, бетонируют стойки. Всего требуется забетонировать 24 стойки, уже закончили на 8.

На бывшем трехпролетном путепроводе завершили бетонирование тела первой опоры, занимаются изготовлением каркаса ригеля. На второй опоре завершили работы по монтажу опалубки, строители приступили к бетонированию тела опоры.

Также решается по закупке материалов для будущих трамвайных путей.

Напомним, масштабную реконструкцию путепровода у Нового рынка в Барнауле планируют закончить в ноябре 2023 года.