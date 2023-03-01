В Алтайском крае у родителей изъяли детей, которые сидели в подвале

Супругов, которые воспитывали несовершеннолетних, лишили родительских прав. Фото: пресс-службы управления ФССП по Алтайскому краю

В Алтайском крае судебные приставы изъяли из семьи детей. В момент визита представителей ведомства, несовершеннолетние находились в подвале. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю.

В отделе судебных приставов по Новоалтайску и Первомайскому району было исполнительное производство о передаче органам опеки и попечительства двух детей 12 и 14 лет. Брат и сестра не посещали школу, не проходили медицинские осмотры, а также не общались с другими сверстниками. Супругов, которые воспитывали несовершеннолетних, лишили родительских прав.

Судебные приставы нашли детей в подвале дома, где жили должники. Брата и сестру передали органам опеки и попечительства.

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