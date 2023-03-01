В Барнауле пропал мужчина без передних зубов

Пропавший мужчина Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле продолжаются поиски Сергея Гольцова, который пропал 26 декабря. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Приметы мужчины: на вид 38 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы короткие, глаза светлые.

Был одет: черная шапка, зимняя камуфляжная форма темно-зеленого цвета, сапоги внизу резиновые, сверху - камуфляж.

Особые приметы: нет передних зубов

У мужчины есть инвалидность

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8(3852) 391-645, 8(3852) 391-511 или 8(3852) 391-619.

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