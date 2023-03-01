Потепление и усиление ветра прогнозируют на Алтае 1 марта

В Барнауле в первый день весны прогнозируют +1…+3 градуса Фото: Олег УКЛАДОВ

В первый день весны в Алтайском крае будет ожидается непогода. В регионе усилится ветер, местами выпадет снег, сообщает Гидрометцентр региона.

Днем 1 марта в Алтайском крае температура воздуха составит 0…+5, в предгорьях местами до +10 градусов. Будет без осадков, по северу местами выпадет небольшой снег, мокрый снег, утром метель. На дорогах местами будет сильная гололедица. Ожидается юго-западный ветер, 8-13 м/с, порывы 17-22 м/с.

В Барнауле в первый день весны прогнозируют +1…+3 градуса. Преимущественно без осадков, утром возможен небольшой снег. На дорогах местами сильная гололедица. Будет дуть юго-западный ветер, 8-13 м/с, в начале дня порывы до 18 м/с.

Ранее мы писали, что непогода сохранится в Алтайском крае как минимум до 3 марта.

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