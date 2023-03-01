В дома жителей Центрального района Барнаула вернули воду

Специалисты продолжают устранять повреждение и работают на месте коммунальной аварии Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Вечером 28 февраля жителям Центрального района Барнаула вернули воду, которую отключали из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает мэрия.

Из-за аварии на водопроводе ресурса не было у части жителей домов на Красноармейском проспекте и улице Папанинцев, 121. Специалисты провели работы по переключению контуров водоснабжения, что позволило вернуть воду в дома жителей краевой столицы.

Специалисты продолжают устранять повреждение и работают на месте коммунальной аварии.

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