В дома жителей Центрального района Барнаула вернули воду

Специалисты продолжают устранять повреждение и работают на месте коммунальной аварии
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Вечером 28 февраля жителям Центрального района Барнаула вернули воду, которую отключали из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает мэрия.
Из-за аварии на водопроводе ресурса не было у части жителей домов на Красноармейском проспекте и улице Папанинцев, 121. Специалисты провели работы по переключению контуров водоснабжения, что позволило вернуть воду в дома жителей краевой столицы.
Специалисты продолжают устранять повреждение и работают на месте коммунальной аварии.
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