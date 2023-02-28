Известный актер Дмитрий Певцов спел для алтайских военнослужащих

Дмитрий Певцов в Барнауле Фото: предоставлено пресс-службой

Во время гастролей в Барнауле известный актер театра и кино Дмитрий Певцов посетил Управление Росгвардии по Алтайскому краю и дал небольшой концерт для его сотрудников.

Несмотря на плотный график, Певцов нашел возможность пообщаться с военнослужащими с сотрудниками спецподразделений Росгвардии.

– В разговоре с ними Дмитрий Анатольевич подчеркнул, что считает своим долгом поддерживать своими выступлениями боевой дух защитников Отечества, поэтому старается как можно чаще ездить на гастроли в места дислокаций военных подразделений, - рассказывают в управлении.

В перерывах между песнями Певцов успел рассказать о том, какую общественную деятельность ведет в свободное от творчества время, а также ответил на вопросы, в том числе касаемо внешней и внутренней политики, религии, искусства, культуры и т.д.

Что касается непосредственно творческой составляющей встречи, то зрителям особенно понравилось исполнение стихотворения Владимира Русина «Позывной «Теркин».

– В исполнении Певцова патриотическая баллада прозвучала одновременно торжественно и призывно, - подчеркивают в ведомстве.

В конце встречи известный актер поблагодарил за теплый прием, а особенно отметил личный состав Росгвардии за добросовестное исполнение обязанностей и пожелал всем крепкого здоровья, мужества и успехов в выполнении служебно-боевых задач.