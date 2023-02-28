Грузовик перевернулся в Барнауле в результате ДТП

ДТП с грузовиком в Барнауле. Скриншот видео со страницы vk.com/incident22

Во вторник, 28 февраля, в Барнауле произошло ДТП в результате которого перевернулся грузовик.

Авария произошла на пересечении улиц Попова и Взлетной. Об этом первыми рассказали очевидцы. Как позже пояснили в ГИБДД, участниками ДТП стали Honda Jazz и небольшой грузовик Isuzu Elf. За рулем легковушки находилась 53-летняя женщина, а вторым транспортным средством управлял 26-летний мужчина. В результате столкновения грузовик перевернулся на бок. Никто из людей не пострадал.

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