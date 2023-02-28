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НовостиОбщество28 февраля 2023 10:11

Виктор Томенко встретился с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным

Он доложил о строительстве новых объектов и реконструкции действующих
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Рабочая встреча. Фото: пресс-служба Минстроя РФ

Рабочая встреча. Фото: пресс-служба Минстроя РФ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко накануне провел рабочую встречу с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Они обсудили реализацию национального проекта Жилье и городская среда».

– В 2022 году в Алтайском крае было введено в эксплуатацию 923,3 тысяч квадратных метров жилья, за январь 2023 года площадь введенного жилья составила 133,1 тыс. кв. метров, - сообщают в пресс-службе правительства края.

Вместе с тем, растет число переселенцев из аварийного жилья. За последние годы новыми квадратными метрами обзавелись уже почти семь тысяч человек.

Кроме жилья в Алтайском крае продолжается строительство и реконструкция инфраструктурных объектов. Так в Белокурихе и Заринске отремонтировали мосты, в селе Сузоп появилась обходная автомобильная дорога и т.д.

– Все эти объекты позволяют формировать удобную инфраструктуру, связывать небольшие населенные пункты, улучшать логистику, создавать условия для реализации частных инвестиционных проектов и в целом повышать качество жизни в регионах, - говорит Файзуллин.

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Исследование проводили по итогам четвертого квартала 2022 года. Если сравнивать уровень с данными за этот же период 2021 года, то наблюдается улучшение ситуации – 3,4% к 4,8% соответственно. В среднем в Алтайском крае ищут работы 3,8 месяца (подробнее)