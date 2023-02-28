Алтайский педуниверситет и Институт физической культуры и спорта проведут «Турнир победителей»

В Барнауле 2 и 3 марта пройдет турнир по основам безопасности жизнедеятельности. Организаторами выступили Алтайский государственный педагогический университет и Институт физической культуры и спорта.

Участниками станут сборные команды вузов и учреждений среднего профессионального образования, занявшие первые 10 строк турнирной таблицы первого этапа Олимпиады, прошедшего с 21 по 25 ноября 2022 года. В программе олимпиады: преодоление дистанции «Полоса безопасности», включающей этапы по «Основам туризма и автономного выживания», «Гражданской обороне», «Первой помощи», «Основам пожарной безопасности», «Силовому кросс-фиту», а также спортивные состязания «Перетягивание каната».

Турнир пройдет лыжной учебной базе АлтГПУ.

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