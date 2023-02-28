В Новоалтайске директор школы фиктивно устроила на работу свою дочь

Больше 135 тысяч рублей похитила директор по своей схеме Фото: Анна СЕМИНА

Директор школы из Новоалтайска пойдет под суд за то, что фиктивно трудоустроила свою дочь, которая фактически даже не работала.

Следственные органы установили, что подсудимая приняла дочь на должность кухонного работника, при этом последняя якобы не была в курсе о преступном умысле матери. Фактически она никаких обязанностей не выполняла.

Главная цель обвиняемой заключалась в получении зарплаты. Деньги директор школы намеревалась отдавать дочери.

– В течение двух лет дочери подсудимой начислялась заработная плата и отпускные, производились разовые выплаты стимулирующего характера. Денежные средства поступали на счёт дочери подсудимой, - сообщают в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

В итоге из бюджета было похищено свыше 135 тысяч рублей. Слушание по этому делу состоится уже 2 марта.

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