Алтай-Кокс применяет энергосберегающие технологии

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На заводе провели 13 мероприятий по повышению энергоэффективности. В частности, заменили насосные агрегаты и электродвигатели на более энергоэффективные в цехе улавливания и на теплоэлектроцентрали, оптимизировали режимы работы энергетического оборудования в подразделениях. Установили современный теплообменный аппарат с улучшенными характеристиками для подогрева речной воды для работы ТЭЦ.

Устойчивых результатов по энергоэффективности предприятие также достигает благодаря использованию вторичного энергоресурса – коксового газа - побочного продукта коксохимического производства.

Среди ключевых элементов стратегии, направленной на энергоэффективность – модернизация и техническое перевооружение производства, а также оптимизация существующих бизнес-процессов.