Жуткая непогода ожидается в Алтайском крае в первые дни весны

Непогода накроет регион в ближайшие дни Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 по 3 марта алтайские синоптики предсказывают неблагоприятную для первых дней весны погоду.

- В крае ожидается усиление ветра до 15-24 метров в секунду, 1 и 2 марта в отдельных районах и 3 марта на всей территории региона осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, - говорится в прогнозе.

При этом местами будут встречаться гололедные явления и метель – не самая приятная погода, как для пешеходов, так и для автомобилистов. Ночью и ранним утром на дорогах будет сильная гололедица, так что не стоит сильно разгоняться. Спасатели также рекомендуют при плохой видимости снижать скорость на дорогах.

– Ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой, - подчеркивают в региональном главке МЧС.

Не стоит забывать о правилах торможения в гололед – нажатие на педаль должно быть не разовым, а многократным.

При сильном ветре желательно переждать непогоду в помещении, где следует плотно закрыть окна.