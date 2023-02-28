В Барнауле осудили бывшего депутата гордумы Ивана Куца

Суд, адвокаты и другие структуры вердикт скрывают и не комментируют Фото: Анна СЕМИНА

Центральный районный суд Барнаула осудил бывшего депутата БГД Ивана Куца и предпринимателя Артура Манасяна.

– Их судили за крупное мошенничество с поставками оборудования по муниципальным закупкам, - сообщает ИА «Банкфакс».

Заседание было закрытым и что странно: ни суд, ни адвокаты о вердикте не распространяются. Примечательно, что ранее оба фигуранта свою вину признали.

Следователи выяснили, что предприниматели заключили соглашение с администрацией Первомайского района и должны были поставить оборудование для котельных. В итоге им из бюджета перечислили 11,7 млн рублей, а оборудование так и не пришло. Куца и Манасяна обвинили в мошенничестве.

Ни суд, ни адвокаты, ни прокуратура не смогли ответить на запросы о том, какой в итоге вердикт вынес суд, но как изданию сообщил его источник, бизнесменов все же признали виновными и назначили каждому штраф в размере 2,9 млн рублей. Якобы они полностью возместили ущерб и на основании этого такой относительно небольшой штраф.

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