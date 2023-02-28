5 марта на «Трассе здоровья» в Барнауле пройдет лыжный марафон

"Трасса здоровья" Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 5 марта, в Барнауле на «Трассе здоровья» пройдет лыжный марафон.

– Его дистанция составит 30 километров. Для участников марафона на базе «Динамо» будут работать раздевалки, где лыжники смогут переодеться и оставить вещи, прокат инвентаря, - сообщают организаторы.

На отметках 5 и 12,5 км участники марафона смогут остановиться и подкрепиться горячим чаем. А те, кто пройдет все 30 км получат ценные подарки. Старт спортивного праздника будет дан в 9.00.

А в 10.00 на стартовой площадке начнется праздник для болельщиков.

Организаторы также обращают внимание, что в этот день желательно исключить пешие прогулки по трассе в связи с большим количеством участников марафона.