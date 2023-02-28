После апелляции прокуратуры суд ужесточил наказание пьяному лихачу из Алтайского края

Апелляционный суд прислушался к мнению гособвинителя Фото: Олег УКЛАДОВ

Пьяный житель Ключевского района сел за руль своего автомобиля и по пути домой сбил двух мужчин. За это он получил слишком мягкое наказание, которое суд апелляционной инстанции ужесточил.

– По делу установлено, что осужденный, выпив крепкий алкоголь, поехал на своем автомобиле домой. По дороге решил позвонить супруге, но телефон выскользнул из рук и упал, он наклонился, и в этот момент произошел удар, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Под колесами автомобиля оказались двое мужчин: один из них в тот вечер пошел в аптеку за лекарством для своего ребенка – он погиб на месте. Второй потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

Суд первой инстанции посчитал, что добровольное возмещение ущерба достаточная мера и лишать его свободы не обязательно. Тем более, что это его первый проступок. В итоге ему назначили условное наказание.

Прокуратура же посчитала такое наказание слишком мягким и подала апелляцию. Следующая инстанция согласилась с доводами гособвинителя и назначила четыре года колонии-поселения.