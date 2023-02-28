Два «КамАЗа» гречки похитили у алтайского предпринимателя

Около 56 тонн гречки похитили у предпринимателя Фото: Анна СЕМИНА

49-летний житель Алтайского края обратился в полицию с заявлением о краже двух «КамАЗов» гречки.

В отделении МВД России «Петропавловский» обратился местный житель, который рассказал, что неизвестные втерлись к нему в доверие и похитили около 56 тонн гречки. Материальный ущерб составил 1 280 000 рублей.

– Накануне ему позвонила женщина и представилась Валентиной, сотрудницей одной из фирм города Барнаула, основным видом деятельности которой является оптовая торговля зерном. Она предложила приобрести у него гречиху по цене 25 тысяч рублей за тонну. Всего ей необходимо 60 тонн зерновой культуры, - поясняют в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предложение его вполне устроило, поскольку действующая стоимость за тонну составляет около 22 тысяч рублей. Уже на следующий день к воротам фермерского хозяйства пригнали два «КамАЗа» с прицепами, загрузили в них гречку, предприниматель передал сопроводительные документы и отправил их.

Уже позже он анализировал свои действия и понял, что не проверил документы у самих водителей. Когда мужчина попытался дозвониться Валентине, она сказала, что деньги переведут только после проведения исследования гречихи, но больше на связь не выходила. Пострадавший обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.