28 февраля в Барнауле отключат светофор на Ленточном Бору

Светофоры не будут работать до 12 часов Фото: Анна СЕМИНА

Во вторник, 28 февраля, в Барнауле отключат светофоры на оживленном перекрестке шоссе Ленточный Бор и улицы Кутузова.

– Отключение связано с проведением ремонтных работ на сетях электроснабжения, - поясняют в пресс-центре мэрии.

Автоматический регулировщик не будет работать до 12 часов дня. В этот период за потоками движения автотранспорта будет следить ГИБДД. Пешеходам и водителям стоит быть предельно внимательными при проезде данного участка.

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