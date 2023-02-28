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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 1:47

Два крупных пожара произошли в Барнауле в ночь на 28 февраля

Из людей никто не пострадал
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Пожар на Тимуровской

Пожар на Тимуровской

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ночь на 28 февраля в Барнауле пожарные тушили два крупных возгорания. Подробнее об этом рассказали в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

– В поселке «Авиатор» произошло возгорание надворных построек на территории одного из домовладений. В ходе работы спасателям удалось отстоять жилой дом, из огня был эвакуирован газовый баллон, - поясняют в ведомстве.

Общая площадь возгорания составила порядка 200 «квадратов». На тушении были задействованы три десятка человек и восемь единиц техники.

Во втором случае загорелось двухэтажное неэксплуатируемое здание на улице Тимуровской. В этот раз были привлечены силы 34 пожарных. Площадь обхваченная огнем составила около 220 квадратных метров. Почти полчаса ушло на ликвидацию открытого горения.

– В обоих случаях никто не пострадал, - добавляют в МЧС.