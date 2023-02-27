Бывшую главу Волчихинского района заключили под стражу на два месяца

Сейчас ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу Фото: Олег УКЛАДОВ

В отношении 47-летней бывшей главы Волчихинского района Алтайского края возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Об этом сообщили в региональном Следкоме.

По данным ведомства, Елена Артюшкина с 2017-го по 2021 год организовала ряд распоряжений, которые содержали недостоверные сведения о начислении ей премий.

- В итоге глава муниципального образования незаконно получила более 1 миллиона 300 тысяч рублей в качестве премиальных, - рассказали в СУСКе.

Ущерб районному бюджету причинен в особо крупном размере. Сейчас ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Экс-глава заключена под стражу на два месяца.