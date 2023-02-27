Концерт Полины Гагариной в Барнауле 26 февраля 2023 Фото: Анна СЕМИНА

26 февраля в Барнауле выступила певица Полина Гагарина. Артистка привезла на Алтай шикарную программу. Во время шоу она много танцевала и при этом пела живьем.

В отличие от других артистов, звезда приветствовала, когда к ней на сцену прорывались поклонники, чтобы подарить цветы и сувениры, и уделяла им время, раздавая автографы. Один из подарков Полина наверняка запомнит надолго – плюшевый гусь. После концерта артистка даже сфотографировала его и выложила на своей странице в интернете.

- Спасибо, Барнаул. Это было так душевно, - подписала снимок певица.

Этот подарок Полина наверняка запомнит надолго Фото: из личного архива героя(ев) публикации

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