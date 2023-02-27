На Алтае мужчина приревновал жену к другому и убил ее в день развода

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В Онгудайском районе Республики Алтай будут судить 40-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, он обвиняется в убийстве своей супруги.

24 октября прошлого года вечером мужчина увидел свою супругу с другим мужчиной. Из-за ревности он начал преследовать супругу, которая одна уехала на своем автомобиле. Когда женщина была вынуждена остановится, он подбежал к машине, разбил стекло дверцы и складным ножом ударил потерпевшую не меньше 16 раз.

- От полученных телесных повреждений, обильной кровопотери и травматического шока тяжелой степени 37-летная женщина скончалась на месте происшествия. После этого мужчина сам позвонил в полицию, сообщив о совершенном преступлении, - отметили в следкоме.

Четверо детей от трех до 14 лет сейчас находятся на попечении у близких родственников, их отец помещен под стражу. Дело передано в суд.