В Барнауле с приходом тепла начали ремонтировать дороги

Дорожники используют холодный асфальт Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле из-за потепления начали зимний ремонт дорог. Как сообщили в городской администрации, в работы применяют технологию холодного асфальта.

Использование материала позволяет ремонтировать дороги даже при минусовой температуре. Холодный асфальт содержит эластичные битумы, из-за чего он становится вязким при понижении температуры на улице. Перед укладкой асфальта ведутся подготовительные работы: участок чистят, нагревают газовой горелкой и удаляют остатки воды, а затем покрывают поверхность битумом. Лишь после этого рабочие засыпают холодный асфальт и утрамбовывают.

МБУ «Автодорстрой» уже отремонтировала участки на Ленина и Ядринцева. Всего планируется провести работы на 40 участках в разных районах краевой столицы.