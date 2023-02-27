Алтайский край встал в середине рейтинга регионов по уровню безработицы

Занятость населения Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край расположился в середине рейтинга среди регионов России по уровню безработицы. Как отмечается в исследовании РИА Новости, в нашем регионе показатель составляет 3,4%.

Исследование проводили по итогам четвертого квартала 2022 года. Если сравнивать уровень с данными за этот же период 2021 года, то наблюдается улучшение ситуации – 3,4% к 4,8% соответственно. В среднем в Алтайском крае ищут работы 3,8 месяца.

А самый уровень безработицы в ЯНАО, самый высокий – в Ингушетии.

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