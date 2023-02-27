В Алтайском крае 1 марта проверят сирены и громкоговорители

Жителей предупредили о включении сигнала Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Алтайском крае 1 марта проверят работу сирен и громкоговорителей. В регионе включат сигнал «Техническая проверка», сообщили в управлении ГОЧС и ПБ.

Проверка запланирована на период с 10:40 до 10:44 по местному времени и стартует с централизованного запуска сирен и подачи «Техническая проверка» во всех городах и райцентрах.

Стоит отметить, что прерывистый звук сирены – это сигнал «Внимание всем!», после которого необходимо включить телевизор, проводное радио или радиоприемники. Сигнал подается при возникновении угрозы или ЧС.