Запрещенные свалки продолжат работу в Алтайском крае

Полигон Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Алтайском крае продлили сроки работы незаконных свалок до 2026 года. Как сообщили «Вести-Алтай», такое решение приняли депутаты краевого парламента на очередной сессии.

С начала года в крае планировали закрыть 538 полигонов ТКО, на которые нет документов. Однако срок их работы пришлось продлить в соответствии с законодательством.

К слову, в минприроды региона подчеркнули, что незаконные свалки постараются ликвидировать. В 2025 году в регионе планируют открыть первый завод по сортировке и переработке мусора.