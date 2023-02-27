Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 февраля 2023 7:28

Запрещенные свалки продолжат работу в Алтайском крае

Сроки их эксплуатации продлили
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Полигон

Полигон

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Алтайском крае продлили сроки работы незаконных свалок до 2026 года. Как сообщили «Вести-Алтай», такое решение приняли депутаты краевого парламента на очередной сессии.

С начала года в крае планировали закрыть 538 полигонов ТКО, на которые нет документов. Однако срок их работы пришлось продлить в соответствии с законодательством.

К слову, в минприроды региона подчеркнули, что незаконные свалки постараются ликвидировать. В 2025 году в регионе планируют открыть первый завод по сортировке и переработке мусора.