На шинном заводе в Барнауле вывели всех работников из простоя

Фото: Минпромэнерго АК

В Барнауле на шинном заводе вывели на работу всех сотрудников, которые находились в простое. Как сообщили в Минпромэнерго Алтайского края, все оборонные заказы, запланированные на февраль, уже выполнены.

В настоящее время больше одной тысячи сотрудников ООО «Нортек» и ООО «ЯШЗ Авиа», которые находились в простое, приступили к работе. В общем на заводах трудятся более 2,7 тысячи человек.

- Предприятием запущено в работу пять резиносмесителей из числа пострадавших при пожаре в дополнение к двум, которые работали в другом цехе. Также предприятием организовано получение резиновой смеси с других заводов страны. С учетом этого, в марте-апреле 2023 года планируется выйти на объемы производства на уровне 2022 года, - отметили в министерстве.

Напомним, 9 декабря в одном из цехов завода произошел пожар, который значительно разрушил производственное здание и повредил оборудование.