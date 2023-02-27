27 и 28 февраля на алтайской трассе ограничат движение из-за военных

Ограничение Фото: Олег УКЛАДОВ

27 и 28 февраля в Алтайском крае ограничат движение на Чуйском тракте. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, по участку будут проезжать военные колонны.

Водителей призвали отнестись к ситуации с пониманием.

Ограничение будет действовать на следующих участках:

- 27 и 28 февраля с 13:20 до 14:00 - садоводство «Горизонт» – Р-256 «Чуйский тракт» – ЗАТО Сибирский»;

- 28 февраля с 8:50 до 9:30 «ЗАТО Сибирский – Р-256 «Чуйский тракт» – садоводство «Горизонт»;

Маршрут и время ограничения еще могут изменить.